Eşi Gökhan Çıra'nın ayaklarını öptü Selin Ciğerci'den mide bulandıran hareket
Hayatını futbolcu Gökhan Çıra ile birleştiren Selin Ciğerci, eşinin ayak parmaklarını öpüp takipçilerinin midesini bulandırdı.
İki senedir birlikte olduğu sevgilisi eski futbolcu Gökhan Çıra ile hayatının birleştirerek geçtiğimiz haftalarda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Selin Ciğerci, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı video ile takipçilerini ikiye böldü.
Fıtık ameliyatı olan eşi Gökhan Çıra'nın operasyon geçirdiğini duyuran Selin Ciğerci, o esnada eşine yaptığı hareket ile bazı takipçilerinin tepkisini çekti.Ciğerci, hasta yatağında yatan eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını tek tek öptü ve o anları Instagram hesabından paylaştı.
Söz konusu görüntüde Selin Ciğerci "Bunların hepsi Türk lokumu, hepsi tatlı bunların" demeyi de ihmal etmeyip olayı iyice abarttı.
Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından ünlü fenomen ve eşi bir anda gündeme oturdu. Bazı takipçileri, "Aşk böyle bir şey işte" yorumlarını yaparken, çoğu takipçi "Midem bulandı. Sevgiyi göstermenin farklı yolları var" diyerek Ciğerci'ye tepki gösterdi.