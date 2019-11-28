Eşi Gökhan Çıra'nın ayaklarını öptü Selin Ciğerci'den mide bulandıran hareket

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından ünlü fenomen ve eşi bir anda gündeme oturdu. Bazı takipçileri, "Aşk böyle bir şey işte" yorumlarını yaparken, çoğu takipçi "Midem bulandı. Sevgiyi göstermenin farklı yolları var" diyerek Ciğerci'ye tepki gösterdi.