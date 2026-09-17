Erman Toroğlu'ndan Okan Buruk'a çok sert sözler

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray teknik adamı Okan Buruk'u sert sözlerle hedef aldı. Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, sunucu Yasin Yıldırım'ın "Okan Buruk Lig'de bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör olmuş. 149 Maçta 119 galibiyet, yüzde 80'lik galibiyet oranıyla.” sözleri sonrasında sinirlendi.

Toroğlu, Okan Buruk'u “Nerede bu? Bunları bırakın abi. Ne alıyorsun Okan? Hangi antrenör senin şartlarında çalışıyor? Geçin abi bu işleri Konyaspor’a gitsene. Şampiyon yapsana Konyaspor’u. Abi bu işlerden biz zaten gidiyoruz. Şu teknik direktör biraz daha tuttursa. Gözüne soksa milletin teknik direktörlüğü Ondan sonra öyle posta atar istifa eder gider. ” sözleriyle hedef aldı.