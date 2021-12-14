Erkan Özerman taciz iddialarının ardından Best Model'de küfür ettiği ifşa videosu patladı: Kapat önünü or...,pu

Best Model yarışmasında çekilen bir video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu videoda podyumdaki kızlara "Gerizekalılar, kapat önünü o...pu" denildiği duyuldu. Skandal sözlerin ünlü organizatör Erkan Özerman'a ait olduğu iddia edilirken başka bir kadının da podyumdaki kadın modellere "İğrençsiniz, iğrençler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.