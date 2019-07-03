Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Sarnıç'ın canlı yayında söyledikleri şoke etti!

''Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin!''

Sanki kalbim sökülmüş gibi acı hissediyorum. Uyuyamıyorum. Gelen yorumları okuyorum inanamıyorum. Benim gözyaşlarıma timsah gözyaşı diyenlerin gözyaşı dinmesin. Rol yapılabilecek birçok olay vardır belki haklı da bulurum ama evlatları alınan anne rol yapmaz. Hakkımda birçok şey yazılıp çiziliyor millet diyor ki, "Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin" gerçekten inanamıyorum bu insanlara...