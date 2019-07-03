Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Sarnıç'ın canlı yayında söyledikleri şoke etti!
Mahkeme kararı ile çocuklarının velayetini alan Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarnıç'ın olay sözlerinin ardından ise Emre Aşık da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'a açtığı davada iki çocuğunun velayetini almıştı. Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde pedagog ve polis ekipleri eşliğinde, Yağmur Sarnıç'ın evinden çocukları almaya gitti.
Ancak çocuklarını vermek istemeyen Yağmur Sarnıç, çocukları polisler eşliğinde evden alınırken sinir krizi geçirdi ve içler acısı görüntüsüyle kameralara yalvardı, bakanlardan, Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.
Çocukları elinden zorla alınan Yağmur Sarnıç, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Yağmur Sarnıç'ın o açıklamaları...
''Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin!''
Sanki kalbim sökülmüş gibi acı hissediyorum. Uyuyamıyorum. Gelen yorumları okuyorum inanamıyorum. Benim gözyaşlarıma timsah gözyaşı diyenlerin gözyaşı dinmesin. Rol yapılabilecek birçok olay vardır belki haklı da bulurum ama evlatları alınan anne rol yapmaz. Hakkımda birçok şey yazılıp çiziliyor millet diyor ki, "Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin" gerçekten inanamıyorum bu insanlara...