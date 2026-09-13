Emine Erdoğan’dan Samsun Şehir Hastanesi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla bugün açılışını gerçekleştirdikleri Samsun Şehir Hastanesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Samsun Şehir Hastanesinin kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Emine Erdoğan, paylaşımında, "Samsun Şehir Hastanesi, bağlantı yolları ve yapımı tamamlanan yatırımların, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanı merkeze alan bu kıymetli eserlerin Samsun'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.