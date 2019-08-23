Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Tarkan'dan tepki
'Anne lütfen ölme' çığlıkları Türkiye'nin gündemine oturdu. Eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut olayına ünlü isimler sessiz kalmadı.
KIRIKKALE'de eski eşi 43 yaşındaki Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada olay yarattı. Birçok ünlü isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter hesaplarından tepki gösterdi.
"Anne lütfen ölme" feryadı
Gündeme oturan son görüntüsünde Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" derken minik kızının da "Anne lütfen ölme" diye feryat ettiği görülüyor.
Ünlü isimlerin izledikleri bu kan donduran cinayet görüntüleri sonrası gösterdikleri tepkiler şöyle:
Emine Bulut'un son görüntüleri
Türkiye'ye ayağa kaldıran görüntüler Kırıkkale'de çekildi. Emine Bulut, eski eşi tarafından boğazından bıçaklandı. Kızı 'anne ne olur ölmü' diye ağlarken, annesi 'Ben ölmek istemiyorum' diyor. Görüntüler izleyen herkesin yüreğini sarsıyor.