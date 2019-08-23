Emine Bulut'un eşi tarafından bıçaklandığında çekilen görüntüsü olay oldu

Emine Bulut, eski eşi 43 yaşındaki Fedai Baran tarafından alış veriş yaparken bıçaklandı. Kızının önünde yaşanan bu olay kameraya yansırken, 38 yaşındaki Emine Bulut'un ölmeden önceki son onlarının görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ölmek istemiyorum



İzleyen herkesin yüreğini burkan görüntülerde anne Emine Bulut kanlar içinde kalan boynunu tutarak, "Ben ölmek istemiyorum" diyor... Olaya tanık olan kızı ise ağlayarak "Anne lütfen ölme" diye yalvarıyor.

Tepki yağıyor

Hastaneye kaldırılan Emine Bulut yaşamını yitirirken son anlarına ilişkin görüntüleri izleyenler olaya büyük tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntüler üzerine şunları yazdı:

“Ölmek istemiyorum”

Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında. “Anne lütfen ölme”

Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları... #EmineBulut’u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz.