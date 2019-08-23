GÜNCEL

Emine Bulut'un eşi tarafından bıçaklandığında çekilen görüntüsü olay oldu

KIRIKKALE'de eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut ve kızının videosu gündeme oturdu, anne kızın son anları izleyen herkesin yüreğini sarstı.

Emine Bulut, eski eşi 43 yaşındaki Fedai Baran tarafından alış veriş yaparken bıçaklandı. Kızının önünde yaşanan bu olay kameraya yansırken, 38 yaşındaki Emine Bulut'un ölmeden önceki son onlarının görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ölmek istemiyorum

İzleyen herkesin yüreğini burkan görüntülerde anne Emine Bulut kanlar içinde kalan boynunu tutarak, "Ben ölmek istemiyorum" diyor... Olaya tanık olan kızı ise ağlayarak "Anne lütfen ölme" diye yalvarıyor. 

Tepki yağıyor

Hastaneye kaldırılan Emine Bulut yaşamını yitirirken son anlarına ilişkin görüntüleri izleyenler olaya büyük tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntüler üzerine şunları yazdı:

“Ölmek istemiyorum”
Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında. “Anne lütfen ölme”
Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları... #EmineBulut’u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Yerli otomobil daha pazara çıkmadan ilgi büyük Yüzlerce ön sipariş!
Yerli otomobil daha pazara çıkmadan ilgi büyük Yüzlerce ön sipariş!
Melih Gökçek'ten bomba paylaşım Zeydan Karalar'ın başkanlığı düşer
Melih Gökçek'ten bomba paylaşım Zeydan Karalar'ın başkanlığı düşer
Polonya'da turist grubunun üzerine düşen yıldırımın bilançosu artıyor!
Polonya'da turist grubunun üzerine düşen yıldırımın bilançosu artıyor!
Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Zayıflık göstermeyeceğiz
Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Zayıflık göstermeyeceğiz
Mardin'de öldürülen teröristin gri listede arananlardan çıktı
Mardin'de öldürülen teröristin gri listede arananlardan çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayrak yanıtı: Sen kim milliyetçilik kim?
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayrak yanıtı: Sen kim milliyetçilik kim?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dikkatsiz sürücülere trafik kazalarına neden oldu
Dikkatsiz sürücülere trafik kazalarına neden oldu
Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!
Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!
Emine Bulut video olayı twitter'da TT oldu izleyenler kahroldu!
Emine Bulut video olayı twitter'da TT oldu izleyenler kahroldu!
Arnavutköy’de motorlu kurye genç tırın altında kalarak feci şekilde can verdi
Arnavutköy’de motorlu kurye genç tırın altında kalarak feci şekilde can verdi
Esenyurt’ta maskeli hırsızlar kuruyemiş deposunu soydu
Esenyurt’ta maskeli hırsızlar kuruyemiş deposunu soydu
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Çekmeköy’de inşaat halindeki binada şüpheli ölüm
Çekmeköy’de inşaat halindeki binada şüpheli ölüm
Mahmut Övür'den THK'yle ilgili bomba iddia! THK'yi CHP mi yönlendiriyor?
Mahmut Övür'den THK'yle ilgili bomba iddia! THK'yi CHP mi yönlendiriyor?