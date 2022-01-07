Elçin Sangu'nun 'Allah belasını versin, neden bu paraları kazanıyor' dediği oyuncu Fahriye Evcen mi?
Elçin Sangu’nun “Allah belasını versin. İnşallah sektörden silinirler. Bu niye böyle paralar kazanıyor" diye isim vermeden ima ettiği oyuncunun Fahriye Evcen olduğu iddia edildi.
Elçin Sangu, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında “Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. ‘Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah’ dediğim ünlüler de var” açıklamasıyla uzun süre gündemde bu sözlerin kime olduğuyla ilgili tartışma konusu olmuştu. Güzel oyuncu'nun bu sözlerinin adresinin Fahriye Evcen olduğu iddiası sosyal medyayı sardı. Kurt Syit ve Şura dizisinde aynı seti paylaşan ikilinin birbirine girdiği ve Elçin Sangu'nun bu nedenle Fahriye Evcen ile ilgili bu açıklamaları yaptığı iddiası gündeme geldi.
Oyuncu, geçtiğimiz akşam aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy’un da bulunduğu arkadaş grubuyla Arnavutköy’de bulunan Jain adlı mekandaydı. o sözleri hatırlatılınca şöyle yanıt verdi:
"İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler"
“Sonuna kadar savunduğum bir açıklama. İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler. İsim vermeyeceğim” dedi ve “Prensiplerim gereği onlarla asla çalışmam. Sorun çıkaranla çalışmam.” diye ekledi.
O sözler Fahriye Evcen'e iddiası
Mekandan yeni aldığı, değeri yaklaşık 2 milyon TL olan hibrit otomobille ayrılan Elçin Sangu'nun, İbrahim Selim'in programında söylediği sözlerin Fahriye Evcen'i işaret ettiği iddiası sosyal medyada bomba etkisi yarattı!