EDHO'da şaşırtan ayrılık ünlü oyuncu diziye veda etti duygusal anlar yaşandı

Hızır ise Sevda'yı yaptıklarından dolayı affettiğini söyleyerek, "Sevda senin geri dönmeni istemem. Ben seninle bir arkadaşlık yaptım. Bu art niyetli değildi. Ama ilişkimiz başka bir şeye dönüştü. Sen iyi birisin. Ama kötü birine dönüşmeden, kötü insanların arasından uzaklaş ve git" şeklinde konuştu. İki eski sevgili birbirlerine sarılarak veda etti.

İşte EDHO'da o anlar