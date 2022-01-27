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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi ve çocukları

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi ve çocukları

BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğl kimdir

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi ve çocukları

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi ve çocukları

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.

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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi ve çocukları

 Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi ve çocukları

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

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