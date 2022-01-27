Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi ve çocukları

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.