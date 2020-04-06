Ebru Polat oyunda ceza aldı kalça dansı yaptı bir de arkadaşının göğüslerini paylaştı

Son olarak iki sene önce verdiği bir röportajı yeniden dillere düşen Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Kanal D'de Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programına katılarak karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Ebru Polat, bu kez bir arkadaşıyla cezalı oyun oynadı.