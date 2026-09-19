Dünyayı şaşırtan iddia: Şi Cinping felç mi geçirdi?

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamındaki gala yemeğine son anda katılmaması, uluslararası kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre, Çin lideri kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle programdan çekilme kararı aldı. Yedi yıl aradan sonra Hindistan'a ilk ziyaretini gerçekleştiren Şi'nin, Başbakan Narendra Modi'nin davetini daha önce kabul etmiş olmasına rağmen yemeğe katılmaması dikkatleri bir anda sağlığına çevirdi.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİALAR VE SAHTE VURGUSU

Şi'nin yerine yemeğe Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi katılarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva gibi liderlerle bir araya geldi. Ancak Şi'nin programdan çekilmesiyle birlikte sosyal medyada Çin liderinin ağır hastalandığı, bayıldığı ve hatta felç geçirdiği yönünde söylentiler hızla yayıldı.

WSJ, Şi'nin ağır hasta olduğuna veya felç geçirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını vurgularken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de hızla yayılan bu spekülasyonlara tepki gösterdi. Bakanlık, sosyal medyadaki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Ortaya atılan bu iddialar tamamen sahte" değerlendirmesinde bulundu.

UÇAĞIN MERDİVENLERİNİ YARDIMSIZ ÇIKTI

Hindistan basını, Çin liderinin sadece dinlenmek amacıyla oteline döndüğünü aktardı. İlerleyen saatlerde Şi'nin uçağın merdivenlerini kimseden yardım almadan tek başına çıktığını gösteren görüntülerin servis edilmesi, felç iddialarını çürütse de sağlık durumuna ilişkin tartışmaların önünü kesemedi. Çin'in Washington Büyükelçiliği ise konuya ilişkin sessizliğini koruyor. Şi'nin sağlığı, geçtiğimiz ay Kırgızistan'a yaptığı ziyarette uçak merdivenlerinden inerken zorlanması ve eşi Peng Liyuan'ın elinden tutarak yavaşça yürümesiyle de gündeme gelmişti.

GÖZLER KRİTİK ABD ZİYARETİNDE

Tüm bu iddiaların gölgesinde, gözler Şi Cinping'in gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a yapacağı kritik ziyarete çevrildi. İki liderin ticaret savaşları, nadir toprak elementleri, yapay zeka, Tayvan krizi ve İran'daki çatışmalar gibi küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor. ABD medyası, Trump'ın Şi'yi Joint Base Andrews askeri üssünde karşılayacağını ve Beyaz Saray'da görkemli bir devlet yemeği verileceğini aktarıyor. Şu an için Çin liderinin ABD programında herhangi bir iptal veya değişiklik bulunmuyor.