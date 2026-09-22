Dünya çelik ihracatı verileri açıklandı Türkiye'nin sıralamadeki yeri belli oldu

AA muhabirinin Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan ve 2025 yılı verilerini içeren "World Steel in Figures 2026 (Dünya Çelik Verileri 2026)" raporundan derlediği bilgilere göre, 2025'te dünyanın en büyük çelik ihracatçısı Çin oldu.

Çin'in ardından 29,8 milyon tonla Japonya, 27,9 milyon tonla Güney Kore geldi. Almanya 20,9 milyon tonla dördüncü, Avrupa Birliği (27 ülke) 20,5 milyon tonla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla altıncı sırada yer alırken onu 15,2 milyon tonla Rusya, 14,7 milyon tonla Belçika, 14,3 milyon tonla İtalya, 13,5 milyon tonla İran takip etti.

İlk 20'de ayrıca 11,6 milyon tonla Endonezya, 11,1 milyon tonla Vietnam, 11 milyon tonla Brezilya ve 9,9 milyon tonla Hindistan yer aldı.

Küresel çelik ithalatında AB ilk sırada

Çelik ithalatında ise Avrupa Birliği öne çıktı. AB, 2025'te 43,7 milyon tonla dünyanın en fazla çelik ithal eden bölgesi oldu.

AB'yi 23,9 milyon tonla ABD, 20,4 milyon tonla İtalya ve 20,2 milyon tonla Almanya takip etti.

Türkiye de 19,8 milyon tonla dünyanın en büyük 5'inci çelik ithalatçısı oldu. Türkiye'nin ardından Tayland 15,5 milyon ton, Meksika 14,8 milyon ton ve Vietnam 13,5 milyon ton ithalat gerçekleştirdi.

Böylece Türkiye, 2025'te hem çelik ihracatında hem de ithalatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldı.

Çin, çelik ihracatında öne çıkıyor

Dünya Çelik Birliği’nden AA muhabirine yapılan açıklamada, Çin, Japonya, Güney Kore ve Türkiye'nin istikrarlı şekilde dünyanın önde gelen çelik ihracatçıları arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle Çin'in çelik ihracatının son birkaç yılda güçlü artış gösterdiğine dikkati çekilerek, bu gelişmenin ülke ekonomisinin ulaştığı olgunluk seviyesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Çin'de kişi başına çelik kullanımının düşmeye başladığına işaret edilen açıklamada, bunun daha önce ABD, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Güney Kore'de de görülen olağan bir gelişim süreci olduğu belirtildi.

Çin'in artan çelik ihracatının da bu süreçle bağlantılı olduğuna vurgu yapan Dünya Çelik Birliği, rapordaki verilerin resmi ithalat ve ihracat kaynaklarından derlendiğini bildirdi.