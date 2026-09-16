Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan ziyaretini değerlendirdi

Bakan Fidan, NSosyal hesabından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye düzenlediği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu ziyaretin Bakü’nün işgalden kurtuluşunun 108. yıl dönümünde gerçekleşmesinin güzel bir tevafuk olduğunu belirten Fidan, "Küresel sorunlar ve bölgesel gelişmeler karşısında her daim işbirliği ve dayanışma içinde olduğumuz, kardeş ve müttefikimiz Azerbaycan’a önemli bir ziyaret gerçekleştirdik." ifadesine yer verdi.

Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı yetkililere samimi misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Fidan, görüşmelerde bölgedeki krizleri değerlendirdiklerini, Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi ile Türk dünyasının ortak geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Fidan, görüşmelerde ayrıca ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileriye taşıyacak adımları, enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak projeleri ve güvenlik alanındaki işbirliğini ele aldıklarını vurguladı.

Bakan Fidan, "Çok sayıda probleme sahne olan bölgemizde Türkiye ve Azerbaycan iki istikrar adası konumundadır. Kardeş Azerbaycan ile olan işbirliğimizi daha da derinleştirmeye, ortak hedeflerimiz doğrultusunda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.