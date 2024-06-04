Detaylı bir ultrason çekilmeli

FETÖ terör örgütünde güç dengeleri uzun yıllar önce çatırdamaya başlamıştı. 17-25 Aralık 2013 kumpası sonrası yurtdışına kaçanlar örgütün üst düzey yetkilileriydi. Bu üst düzey teröristler kendi içlerinde de bölünmeye başladılar. Gelenekçiler, Yenilikçiler, Mustafa Özcan ve Barbaros Kocakurt şeklinde ayrıştılar.

Bu gruplar dışında bir başka grup daha oluştu.

Bu grup birbirlerini cemaat, sohbet, din, diyanet, kurban, kermes, burs diyerek yapılan terör eylemi 15 Temmuz darbe girişimini organize etmekle suçlayanlardır.

Bu gruplar içindeki etkin isim Mustafa Özcan’dır. Çok uzun yıllar örgütün finans işlerinden sorumlu olduğu için hükmetmek konusunda daha yüksek bir söz hakkına sahiptir.

Türkiye imamlığı ve Ortadoğu imamlığı yapmıştır. Örgüt içinde şahsi bir karizma oluşturduğundan dolayı kendine bağlı müridler teröristler topluluğunu kurmayı başarmıştır.

Ekonomik gücü kendinde toplaması ve etrafındakilere de ekonomik destek sağlaması ile potansiyel lider konumuna gelmiştir.

FETÖ’deki çatışma şimdilerde bölünmeye ayrışmaya başladı.

Gülen’in ölümü beklenmeden miras pay edildi. FETÖ elebaşının ölümü sonrasında neler neler yaşanacaktır.

Gelenekçileri; yolsuzluk ve dolandırıcılık hatta taciz ve tecavüzle suçlamaları,

Türkiye’deki itirafçı ifadesiyle, asker, polis okulları ve üniversite sınav sorularının çalınması,

Ergenekon ve Balyoz operasyonlarında sahte deliller ve kumpas boyutunun ortaya çıkması,

FETÖ içindeki çatışmalar ve bölünmeler ilerleyen günlerde iyice belirginleşecektir. Büyük kopuşlar yaşanacaktır.

FETÖ elebaşının ölümü halinde liderlik için örgütte benimsenmiş isim Mustafa Özcan’dır.

Yıllardır örgütün parasal kaynaklarını yönetmesi,

Sahip olduğu parasal güçle FETÖ elebaşının ilk adamlarını yanına çekmesi,

Medya gücüne hakim olması,

Almanya ve İngiltere başta olmak üzere yabancı istihbarat örgütleriyle olan yakın ve sıcak ilişkileri,

Onu liderlik konusunda öne çıkarıyor.

Türkiye’de kamuda halen var olan örgüt üyeleri,

Operasyon gücünü koruyan yapı,

Dünyanın 120 ülkesinde istihbarat istasyonu görevini gören okullar,

CIA ve MOSSAD için aparat olarak kullanılan FETÖ elebaşının ölümü sonrası örgütün dağılmaması için yeniden organize oluyorlar. FETÖ elebaşısı ölmeden önce yerine kimseyi işaret etmedi. O nedenle bu kaotik hal örgütte dağılmaya yol açacaktır.

İhanete şebekesi güç kaybederek devam edecektir. O nedenle bu şebekenin ultrasonu detaylı bir şekilde çekilmelidir. Yoksa maliyeti çok yüksek bir fatura önümüze gelebilir.