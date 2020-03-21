Derya Uluğ resmen Messi'ye meydan okudu tuvalet kağıdını top gibi sektirdi

Peki, Derya Uluğ kimdir?

Derya Uluğ, 21 Şubat 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Müziğe olan yeteneğini küçük yaşlardan itibaren göstermeye başlayan Derya Uluğ, 8 yaşındayken ünlü bir radyo tarafından yapılan ses yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur.