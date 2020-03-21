Derya Uluğ resmen Messi'ye meydan okudu tuvalet kağıdını top gibi sektirdi
Derya Uluğ, Koronavirüs nedeniyle ev hapsindeyken oyalanmak için yapmadığını bırakmadı. Son olarak tuvalet kağıdığını top gibi sektirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ablasının doğumu nedeniyle koronavirüs salgını öncesi Amerika'ya giden Derya Uluğ, Türkiye'ye dönmesiyle 14 gün kuralına uyarak evde kendisini karantina altına aldı. Derya Uluğ, son dönemlerde tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbir alıyor.
Instagram'dan da ev hallerini sevenleriyle payalaşan Derya Uluğ, bir videosu ile sosyal medyayı salladı. Güzel şarkıcı, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği videoyu yayınladı.
Derya Uluğ'un bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Videonun beğenme sayısı 500 bini geçti.
Peki, Derya Uluğ kimdir?
Derya Uluğ, 21 Şubat 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Müziğe olan yeteneğini küçük yaşlardan itibaren göstermeye başlayan Derya Uluğ, 8 yaşındayken ünlü bir radyo tarafından yapılan ses yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur.