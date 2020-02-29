Derya Uluğ Asil Gök şehitler için şarkı yazdı 'Çocuk' adını verdiler

Yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından yayınlayan Asil Gök ve Derya Uluğ, şehitlerimiz için 'Çocuk' ismini verdikleri bir şarkı yazdı. Çift, "Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" diyerek şarkılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte Derya Uluğ ve Asil Gök'ün şehitlerimiz için yazdığı Çocuk şarkısı