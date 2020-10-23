Demet Akalın'ın 'koca' sözleri Twitter'ı ayağa kaldırdı tepkiler çığ gibi büyüdü
Star TV'de yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın'ın sözleri, duyanları çıldırttı.
Demet Akalın, yakın arkadaşı Alişan ile sunduğu sabah programında sarf ettiği sözlerle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Eşi Okan Kurt ile boşanan fakat boşanmanın ardından barışıp yeniden beraber yaşamaya başlayan Demet Akalın'ın 'koca' sözleri tepkilere neden oldu.
115
Sabah programında başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor." ifadelerini kullandı.
215
Bu sözler sosyal medya hesabı Twitter'da yayılınca, birçok kişi Demet Akalın'a tepki gösteren paylaşımlar yapmaya başladı.
315
Bazı sosyal medya kullanıcıları Demet Akalın'ın boşandığını hatırlatmadan da geçemedi.
415