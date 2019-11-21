Dansözlü kına gecesi videosu olay oldu muhafazakar zenginler tepki çekti
Gösterişli bebek mevlidi ile Türkiye gündemine oturan Büşra Nur Çalar Söylemez sonrası bu kez dansözlü kına gecesi gündeme geldi. İşte Muhafazakar kesimin dansözlü kına gecesi görüntüleri..
Türkiye son dönemde muhafazakar zenginlerin yaptığı, gösterişli ve şatafatlı etkinlikleri konuşuyor. Muhafazakar zenginlerin bekarlığa veda, kına gecesi, düğün, mevlid, doğum, hamilelik, hoş geldin partisi gibi organizasyonlarda, lüksün ön plana çıkarılması tartışmalara neden oluyor.
Son olarak Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve eşi Büşra Nur Çalar’ın gösterişli videoları dikkat çekmişti. Türkiye’nin konuştuğu muhafazakar zengin kutlamaları videolarına bir yenisi daha eklendi. Muhafazakarların düzenlediği kına gecesinde oryantallerin olduğu görüldü.
Kına geceleri dansözlere açıldı
Televizyonlarda, özellikle yılbaşı kutlamalarında oryantallerin olması muhafazalar camianın tepkilerine neden olmuştu. Dansözlere televizyon ekranları kapatılırken, kına geceleri dansözlere açıldı.