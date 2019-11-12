Danla Bilic bağımlı olduğunu itiraf etti! Bir çocuğu bu yüzden tahrik bile etmiş

Alkol kullanımının bağımlılığa doğru gittiğini belirten Bilic, içki içtiği anlarda kendinden geçtiğini itiraf etti. Bilic, hatta bir mekanda kendisine bakmayan bir çocuğa kafayı taktığını ve kavga etmek için tahrik ettiğini söyledi. Bilic, videosunda şu sözlere yer verdi: