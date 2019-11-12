Danla Bilic bağımlı olduğunu itiraf etti! Bir çocuğu bu yüzden tahrik bile etmiş
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, takipçilerinden gelen soruları cevapladığı bir videosunda bomba açıklamalarda bulundu.
Yıllar önce dünyaca ünlü futbolcularla olan yazışmalarını ifşa ederek üne kavuşan, ardından açtığı YouTube kanalı sayesinde sosyal medya fenomeni haline gelen Danla Bilic, bir takipçisinin sorduğu "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
Alkol kullanımının bağımlılığa doğru gittiğini belirten Bilic, içki içtiği anlarda kendinden geçtiğini itiraf etti. Bilic, hatta bir mekanda kendisine bakmayan bir çocuğa kafayı taktığını ve kavga etmek için tahrik ettiğini söyledi. Bilic, videosunda şu sözlere yer verdi:
İçince aşırı saldırganlaşıyorum: "Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum ve bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince aşırı saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum."
Can'ın üzerine saldırmışım: "Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip Can'ın üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayın bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"