CZN Burak'tan Antalya yangınında ev tipi söndürücüyle 'şov' Rezil oldu!
ANTALYA yangınında CZN Burak 'beyaz gömleği, ayakkabısı' ve 'ev tipi yangın söndürücü' ile koc aorman yangını söndürmeye çalıştığı videosuyla sosyal medyada rezil oldu.
TÜRKİYE'de orman yangınları 28 Temmuz tarihinden bu yana birçok noktaya yayıldı ve ekiplerle beraber halkın alevlerle mücadelesi sürüyor. Yangın bölgelerine giden birçok ünlü de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlerin sekiz gündür kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir oldu. Kamuoyunda 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir'in, günlerdir alevlerle mücadelenin devam ettiği Antalya'da çektiği ve "yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Burak Özdemir'in, sosyal medyada gündem olan videolarda; üzerinde beyaz gömlek ve beyaz ayakkabıyla, elinde ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüldü.
Metrelerce yükselen alevlere yaklaştıktan sonra fenalaşan ve ambulansa götürülerek müşaade altına alınan CZN Burak, bu anları sosyal medyada paylaştı.
İŞTE CZN BURAK'IN SOSYAL MEDYADA YERDEN YERE VURULAN 'ŞOV' GİBİ YANGIN SÖNDÜRME VİDEOSU
"Yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdi"
Bazı sosyal medya kullanıcıları, görevlileri yavaşlattığını düşündükleri Özdemir hakkında "yangını söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" şeklinde yorumlarda bulundu.