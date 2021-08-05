CZN Burak'tan Antalya yangınında ev tipi söndürücüyle 'şov' Rezil oldu!

TÜRKİYE'de orman yangınları 28 Temmuz tarihinden bu yana birçok noktaya yayıldı ve ekiplerle beraber halkın alevlerle mücadelesi sürüyor. Yangın bölgelerine giden birçok ünlü de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlerin sekiz gündür kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir oldu. Kamuoyunda 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir'in, günlerdir alevlerle mücadelenin devam ettiği Antalya'da çektiği ve "yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.