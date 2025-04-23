Cumhuriyet Türkiye’sinin İlk Çocuk Bayramı

Milletlerin tarihinde anmaya ve kutlamaya değer ulusal günleri, milli bayramları ve haftaları vardır. Toplumlar kendileri için önemli bir olay ya da hatıranın taze tutulması, geçmişin güncellenmesi ve kalıcı hale getirilmesi için çeşitli temsil ve sembollerle bazı etkinlikler düzenlerler.

Etkinliklerde yegâne amaç hatırlatılananlar değildir. Yeni oluşturulmuş değerlerin topluma benimsetilmesidir. Bu bağlamda Türk kurtuluş, milli bağımsızlık mücadelesinde ve Cumhuriyet Türkiye’sinin inşasında, 23 Nisan 1920 tarihi önemli yere sahiptir.

Tarihsel süreç içinde İstanbul’un işgal edildiği, Yunan ordusunun Batı Anadolu’da ilerlediği ve iç isyanların sürdüğü bir ortamda çok yönlü bir varoluş mücadelesine Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla başlanılan gün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına bayram olarak hediye etmiştir.

Yeni yetişen kuşaklara milli hafıza ve ulusal bağımsızlık bilinci kazandırılmak istenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarının ruhunu içinde barındıran bayram, Mustafa Kemal’in milli egemenlik ilkesini Millî Mücadele’nin ve kurulan devletin temeli olarak ortaya koyduğunun, yani Türk Milletinin kendi kaderine hâkim olduğunun, kendi geleceğini tayin edeceği ilkesinin de hayata geçirilmesinin simgesidir.

23 Nisan gününün milletin hürriyet ve bağımsızlık yolundaki kararlılığının bir göstergesi ve dünyaya ilanıdır.

Yeni Türk devletinin ilk bayramı olarak 23 Nisan 1921 yılında kabul edilen ve 23 Nisan 1922'de Ankara'da yapılan ilk kutlamalardan itibaren çocuklara armağandır.

“Çocuk Günü” ve “Çocuk Bayramı” denilmesinin amacı, çocukların eğlendirilmesinden ziyade, toplumun farklı çocuk sorunları ile ilgilenilmesinin sağlanmasıdır.

Çocuklara ait olana dikkat çekilmesidir.

Çocuk ölümlerinin azaltılarak nüfus artışının desteklenmesi bunların en önemlisi olabilir.

Çocuklar arasında hızla yayılan akran zorbalığı olabilir.

Eşitsizlik, ayrımcılık, yoksulluk, kutuplaşma, çatışma … gibi konu başlıklarıyla gündem oluşturulabilir.

Hatta

İklim değişikliği, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı, ormansızlaşma,

Ozon tabakasının tahribatı, hava, su ve toprak kirliliği, tehlikeli ve plastik atıklar,

Deniz ve okyanus kirliliği gibi çevre sorunları sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eden faktörler,

İnsanların güvenliği, sağlığı ve üretkenliği konuları üst başlık yapılarak bu anlamlı gün daha bir önem kazanabilir.

Tüm ülkede kutlanmasının yanında tüm dünyadan da gelen misafir çocuklara ev sahipliğinin yapılması son derece gurur vericidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin bağımsızlığının dünya çocuklarına armağan edilişi olarak anılır. Bu özel gün, Türk milletinin mücadele azmini ve kararlılığını simgelerken, çocuklara en kıymetli hediyedir.