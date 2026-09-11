Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında seçim vurgusu dikkat çekti.

Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:

"Sevgili hemşehrilerim, sizleri Güneysu'da böyle bir güzel yaz akşamında en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gecemiz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun.

Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik ve beraberlik içerisinde Rabbim bize nice başarılar nasip etsin.

SEÇİM AÇIKLAMASI: "İNANCIMI YENİLİYORUM"