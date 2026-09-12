Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salah'ı kabul edecek

Trabzonspor, Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Bu görüşme esnasında futbola olan merakı ile bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu sorulardan biri de Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah oldu.

Başkan Doğan da bu vesileyle Salah'ın kendisiyle tanışmak istediğini belirtince Cumhurbaşkanı Erdoğan, en kısa sürede bu buluşmanın gerçekleşmesi için talimat verdi.

Olumlu yanıtı ile birlikte ilk planlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize veya Samsun ziyaretleri düşünülerek bu hafta için planlandı. Fakat Trabzonspor'un Konya deplasmanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ve Samsun programları çakışınca buluşma gerçekleşemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarındaki müsaitlik durumuna göre Salah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacağı öğrenildi.