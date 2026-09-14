Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

ERDOĞAN İLE DESTİCİ KÜLLİYE'DE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ile Destici arasındaki kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmede ele alınan başlıklara ilişkin bilgi paylaşılmadı.