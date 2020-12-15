Coşkun Sabah seneler sonra ihaneti anlattı 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı'
Coşkun Sabah, bir programda Hülya Avşar'ın kendisini askerdeyken Tanju Çolak ile aldattığını itiraf etti.
Coşkun Sabah, UçanKuş'ta bir magazin programına konuk oldu. Sohbet esnasında ise konu seneler önce aşk yaşadığı Hülya Avşar'a geldi. Sabah, Avşar kızıyla yaşadığı aşka dair itirafıyla şaşırttı.
Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla gündemde en çok konuşulan isimler arasına girdi."Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Coşkun Sabah, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum'' ifadelerini kullandı.
Program sunucularının “Kesin doğru muydu” sorusu üzerine Sabah, “Evet, evet doğru Tanju Çolak idi” dedi.