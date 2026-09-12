Çorum'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Fatih D. idaresindeki 06 DNJ 703 plakalı otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında Dursun D'nin kullandığı 19 AEY 971 plakalı cip ve Zeliha Ö. yönetimindeki 06 AGL 188 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Yaşar D, Yavuz D, Elmas D, Ahmet D. ve Mustafa D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum istikametine ulaşımın kapanması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.