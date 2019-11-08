Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut eğlencede 11 kez ateş etti
İrem Sak'ın ünlendirdiği Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla yıldızı parlayan Fatih Bulut, asker eğlencesinde 11 kez havaya ateş etti, menajerinin açıklaması ağızları açık bıraktı.
İrem Sak'ın sosyal medya hesabından Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısını paylaşmasıyla YouTube'da dinlenme rekorları kıran Fatih Bulut, katıldığı bir asker eğlencesinde resmen dehşet saçtı.
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Askere gidecek genç ile davul zurna eşliğinde oynayan Fatih Bulut, birden belindeki tabancayı çıkartarak havaya ateş etmeye başlıyor.
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Fatih Bulut'un art arda havaya kurşun sıktığını gören bir davetli şarkıcının kolunda tutarak engel oldu. Bulut, silah tutukluluk yapmasıyla durdu.
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Havaya tam 11 kez ateş eden Fatih Bulut, hem asker eğlencesindeki hem de çevredeki herkesin hayatını tehlikeye attı.
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