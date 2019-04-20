CNN Türk ve Fox TV'yi kim trolledi?

Biri, Türkiye'nin en iddialı haber kanallarından CNN Türk...

Diğeri, Türkiye'nin en çok izlenen, reyting birincisi ana haber bültenine sahip Fox Tv...



Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı aldığı gün, bu iki kanalda bir skandala imza atıldı.



Ekrem İmamoğlu'nun mazbatalı görüntüsü yokmuş gibi, Mansur Yavaş'ın mazbatalı fotoğrafının montajlanıp İmamoğlu'nun kafasının koyulduğu, baya baya foto montajlı bir görüntüyü ana haberde kullandılar.



Montajı yapan her kimse, kafaları değiştirmeyi akıl etmiş ama Mansur Yavaş'ın eşini montajlamayı unutmuştu.



Görenlerin önce "Aaa ne güzel, Mansur Yavaş'ın eşi de İmamoğlu'nu desteklemeye gitmiş" dediği fotoğrafa sonra ayıldı millet.



Türkiye'nin iki koca haber bülteni sosyal medya trolleri gibi bu montajlı fotoğrafı kullandı.

Şaka gibi...

Hatta keşke şaka olsa...





O MONTAJLI FOTOĞRAFI KİM SERVİS ETTİ?



En az bu durum kadar "skandal" denilecek bir durum daha var.



Bu montajlı fotoğrafla kim trolledi bu kanalları?



Dünden beri fotoğrafı servis edenin hangi ajans ya da hangi kurumun muhabiri olduğunu bulmaya çalışıyorum. Demirören medyadan konuştuğum isimler fotoğrafın kendilerinden çıkmadığını söylüyor.



Fatih Portakal ise telefonlarıma henüz cevap vermiş değil.



CNN Türk'ün spikeri Buker Güler sosyal medyadan "muhabirimizin ajans muhabirinden aldığı fotoğraf" dedi.



Peki hangi ajans?



Birilerinin çıkıp bu konuda açıklama yapması gerekiyor.



Zira eğer Anadolu Ajansı'ysa durum vahim. Devletin ajansı ya da bu ajansa bağlı muhabir montajlanmış fotoğraf mı servis etmeye başladı?



DHA ise (ki olmadıklarını söylüyorlar) bir açıklama yapılmalı.



Bu şekilde ajansların hepsi itham altında kalmış oldu.



Ne var canım olmuş bir yanlışlık deyip geçmeyin!



Böylesi bir rezalete imza atanlar bize hergün "en doğru, en kaliteli, en düzgün, işini en iyi yapan haber kanalı" sloganları atıyor.



Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mazbata aldığı fotoğraf diye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın montajlanmış fotoğrafını kullanıyor.



AJANS DEĞİL SOSYAL MEDYA MI?



Şayet herhangi bir ajanstan servis edilmediyse ve bazı söylentilere göre bu montajlı fotoğraf sosyal medyadan alındıysa daha da diyecek bir şey kalmıyor sanırım.



En iyisi dükkanı kapatıp gitsinler!



Bir gazetecinin elinin altında ajanslar ve haber kaynakları dururken sosyal medyada gördüğü bir fotoğrafı sorgusuz sualsiz kullanması, haber dairesindeki kimsenin de buna sesini çıkarmaması, farketmemesi olacak iş değil!



"TROLLENDİK EY HALKIM"



Bu aslında bir emsaldir.



Türkiye'de medyanın ve gazeteciliğin geldiği noktayı, sosyal medyanın ana akım medyayı nasıl "trolleyebildiğini" göstermesi açısından iyi bir emsal.



Tavsiyem;



-Gazetecilere mesleğe başlamadan önce bir de "sosyal medya" eğitimi verilsin.



-Sosyal medyayı araştırmadan bir haber kaynağı olarak kullanan haber programları, faka bastıklarında da en azından "trollendik eyy halkım!" deme cesaretini gösterebilsin! Gazetecilik etiği bunu gerektirir.







twitter.com/Htckubra



Facebook Hatice Kübra

