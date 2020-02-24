Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci konserinde derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!
Selin Ciğerci kadınlar matinesindeki performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kadınlar tarafından büyük ilgi gören Ciğerci giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle de oldukça beğeni topladı.
Kadınlar matinesi kapsamında sahneye çıkan Selin Ciğerci konserlerinde kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor ve onların sevgisini karşılıksız bırakmıyor. Ünlü fenomenin şöhreti günden güne büyüyor ayrıca kendi kozmetik markasını açan Ciğerci bu konuda da takdir ediliyor. Önceki kadınalar matinelerinde de başına talihsiz bir olay gelmişti bir hayranı kalçasını ellemişti Selin Ciğerci ise arkasını dönerek ''ne yapıyorsun bacım ayıp oluyor ama'' diyerek tepkisini belli etmişti.
Futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Selin Ciğerci çıktığı kadınlar matinesi konserinde giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle ve danslarıyla ise göz doldurdu.
Peki Selin Ciğerci kimdir? : Şu sıralar DJ'lik yapan Selin Ciğerci 3 yıl önce cinsiyet değiştirme operasyonları ile kadın oldu. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 35 yaşında.
Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti.