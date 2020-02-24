Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci konserinde derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!

Kadınlar matinesi kapsamında sahneye çıkan Selin Ciğerci konserlerinde kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor ve onların sevgisini karşılıksız bırakmıyor. Ünlü fenomenin şöhreti günden güne büyüyor ayrıca kendi kozmetik markasını açan Ciğerci bu konuda da takdir ediliyor. Önceki kadınalar matinelerinde de başına talihsiz bir olay gelmişti bir hayranı kalçasını ellemişti Selin Ciğerci ise arkasını dönerek ''ne yapıyorsun bacım ayıp oluyor ama'' diyerek tepkisini belli etmişti.