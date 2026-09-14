CHP'li belediye istifa depremi ile sarsılıyor: Seçim tarihlerini İstanbul Valiliği duyurdu İstanbul Valiliği, Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Yeni başkan vekilini belirlemek üzere belediye meclisi 21 Eylül'de toplanacak.