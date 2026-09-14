CHP'li belediye istifa depremi ile sarsılıyor: Seçim tarihlerini İstanbul Valiliği duyurdu
İstanbul Valiliği, Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Yeni başkan vekilini belirlemek üzere belediye meclisi 21 Eylül'de toplanacak.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi basın açıklamasına göre, Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldı.
Valilik, istifa dilekçesinin işleme alındığını ve yeni vekilin seçilmesi için yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.
Sürecin geçmişine bakıldığında, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak suçlamaları kapsamındaki soruşturmada 23 Haziran 2026 tarihinde tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Akpolat'ın yerine, 27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimle Belediye Meclis Üyesi Medine Pamuk vekaleten göreve getirilmişti.
YENİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK
Valilik, Pamuk'un istifasının ardından izlenecek yasal süreci ve meclisin toplanma tarihini şu ifadelerle kamuoyuna aktardı:
"Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un, sağlık sorunları nedeniyle Belediye Başkan Vekilliğinden istifasına ilişkin 14.09.2026 tarihli dilekçesinin Valiliğimize intikal etmesi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince Adalar İlçe Belediye Meclisinin yeni Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 21.09.2026 Pazartesi günü saat 09.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."