CHP'den şartlı destek: Anayasa değişikliği için açık kapı bıraktı

Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden anayasa değişikliği tartışmalarına Cumhuriyet Halk Partisi'nden şartlı destek geldi. 25-27 Eylül tarihlerinde Abant'ta kamp yapacak olan CHP, buradaki toplantılarda yeni yasama yılında Meclis'e gelebilecek anayasa değişikliğini de ele alacak.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapacağı kampın gündeminde, yeni yasama yılında Meclis'e gelebilecek anayasa değişikliği taslağını değerlendireceklerini ve içeriğe göre destek verebileceklerini belirtti.

CHP kurmayları, AK Parti tarafından hazırlanacak muhtemel bir anayasa değişikliği taslağını değerlendirecek.

Parti, taslağı peşinen reddetmeyeceklerinin mesajını verdi CHP, anayasanın tamamen demokratik esaslara göre yeniden düzenlenmesini istiyor.

Destek verme kararı, taslağın içeriğine bağlı olacak. CHP açısından en kritik başlık güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak ve bu yönde düzenlemeler bulunursa destek verilebilecek.

CHP, 2023 seçimleri öncesinde Altılı Masa olarak hazırladıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRÜŞMELERİNE AÇIK KAPI

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında anayasa değişikliğinin Meclis gündemine gelebileceğini belirten CHP kurmayları, AK Parti tarafından hazırlanacak muhtemel bir taslağı değerlendireceklerini söyledi. Kurmaylar, kendilerine ulaşacak çalışmayı peşinen reddetmeyeceklerinin mesajını verdi.

CHP’nin, anayasanın tamamen demokratik esaslara göre yeniden düzenlenmesini istediğine dikkat çeken kurmaylar “Meclis açılınca aniden önümüze gelirse içeriğine bakacağız. İçinde ne var ne yok, neleri kapsıyor inceleyeceğiz. Destek verip vermemek çalışmanın içeriğine bağlı” ifadeleriyle AK Parti ile anayasa değişikliği konusunda görüşmeye açık olduklarının sinyalini verdi.

DESTEK ŞARTI BELLİ OLDU

CHP açısından en kritik başlığın güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu vurgulayan kurmaylar, muhtemel bir anayasa değişikliğinde bu yönde düzenlemeler bulunması hâlinde destek verebileceklerini belirtti. Kurmaylar “Değişiklikte güçlendirilmiş parlamenter sistem olursa evet deriz, neden hayır diyelim?” diye konuştu.

Öte yandan CHP’li isimler, 2023 seçimleri öncesinde Altılı Masa olarak hazırladıkları 84 madde ve 9 başlıktan oluşan 156 sayfalık güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin, kendileri için geçerliliğini koruduğunu ifade etti.