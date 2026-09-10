CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş hakkında ilk yorum

Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül’deki kuruluş yıl dönümüne bölünme tartışmalarının gölgesinde girdi.

Mutlak butlan kararı sonrasında büyük bir ayrışma süreci geçiren ve 103. yaşına bölünmüş bir tabloyla giren Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni bir kriz yaşandı.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için tüm belediye başkanlarına resmi davet gönderildi ancak en kritik isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılmadı.

Bu gelişmenin üzerine dün akşam saatlerinde sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Yaşananların ardından CHP'den ilk yorum geldi.

CHP MYK sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'ya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme soruldu.

"MANSUR YAVAŞ, CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANIDIR"

Sarı, şu ifadeleri kullandı:

“Burada birden fazla konunun değerlendirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı ile görüşmesi; yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı ile CHP'ye ait olan bir büyükşehir belediyesinin başkanı özellikle merkezi hükümetle ilgili olan konularda düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmaları ya da taleplerini iletebilir ve burada ilkesel olarak bir problem yok.

Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından problem oluşturdu. Sayın Belediye Başkanı'nın yanı sıra elbette bunu bütün belediye başkanlarımız için de söylüyorum; 9 Eylül günü yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir.

Bu etkinlik CHP'nin önceden olduğu gibi Genel Merkezi'nin bir etkinliği olarak bir duyuruyla ilgili bütün belediye başkanlarımızın özel kalemlerine iletilmiştir. Hiçbir belediye başkanımız özel olarak davet edilmemiştir.”

"KATILMASINI BEKLERDİK"

“Çünkü, 9 Eylül kutlamaları yalnızca genel merkezde yapılmıyor; aynı şekilde lokal bazlı da yapılıyor. Tabii şöyle bir şey var; Sayın Mansur Yavaş, CHP'nin belediye başkanıdır, üyesidir. Bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de CHP'yedir. Burada bir yanlış yok. CHP'ye siyasal aidiyeti olan bir belediye başkanıdır. Bu belediye başkanı yalnızca bizim oylarımızla seçilmiyor. Başka partiye oy veren hatta başka siyasal partiye üye olan seçmenlerimizden ve bizden ayrılıp giden partililerimizden de oy alıyor.

Dolayısıyla Belediye Başkanımızın siyasal tabanı ile kurduğu ilişki başka bir şeydir, bir siyasi partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların her ikisini birbiriyle karıştırmamak gerekir. Genel Merkez olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü Ankara'da yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik.”