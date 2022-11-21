Ceyhun Fersoy öldün mü kaldın mı bir haber ver! Eşi Begüm Öner en son bunu paylaşmış

Ceyhun Fersoy 'öldün mü kaldın mı' bir haber ver...

Seksenler dizisi oyuncusu Ceyhun Fersoy'un kazada yaralandığı haberi gelmişti. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmediğinden hayranları ve yakınları merak içinde. Bir çok kişi Ceyhun Fersoy'un instagram hesabına 'öldün mü kaldın mı ne olur bir haber ver' diye mesajlar attı. Ceyhun Fersoy'un sosyal medya hesaplarında bir bilgilendirme yer almazken eşi Begüm Öner'in Instagram hesabında saatler önce yapılmış bir paylaşım dikkat çekti.