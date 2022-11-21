Ceyhun Fersoy öldün mü kaldın mı bir haber ver! Eşi Begüm Öner en son bunu paylaşmış
İSTANBUL tiyatro camiası kaza haberinin şokunu yaşıyor. Kazada oyuncu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş öldü, 'Baş Belası' isimli oyunun başrolündeki Sergen Deveci, Melis İşiten, Ceyhun Fersoy dahil çok sayıda isim yaralandı. Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner Seksenler dizisiyle tanınıyordu. 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan Ceyhun Fersoy'un son durumu henüz bilinmiyor. Kazada ölen Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ise Begüm Öner'in Instagram hesabından çıktı.
AMASYA'daki trafik kazasında tiyatro dünyasını kahretti. Seksenler dizisi oyuncusu Ceyhun Fersoy'un başrolünde yer aldığı“Baş Belası” adlı tiyatro oyunu turnedeydi. Çorum’daki oyundan sonra oyuncular Samsun’a giderken Amasya - Çorum yolu üzerinde korkunç bir kazayla sarsıldı. Tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada tiyatro oyununun başrolünde yer alan Sergen Deveci, Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ile oyuncular Burak Gülçebi, Özgür Ayaz, Filiz Özbek, Uğur Şalvarcıoğlu yaralandı. Yaralı oyuncular Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırıldılar. Korkunç kazada yaralanan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner'i izleyici TRT1'deki Seksenler dizisiyle tanıyor. Kazada ölen Tolga Güleryüz'ün minibüsten yaptığı son arada Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm yer aldı...
Ölüme götüren minibüsün yanındaki son görüntüleri
"Baş Belası' oyununun turnesi tiyatro camiasını sarsan bir kazayla bölündü. Kazadan hemen önce oyuncuların birlikte çekildikleri bir video ortaya çıktı. Görüntü tiyatro ekibinin bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada kaydedildi. Görüntülerde oyuncuların kazaya karıştıkları minibüsün yanında bekledikleri görülüyor. Oyuncular turne hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.
Ceyhun Fersoy 'öldün mü kaldın mı' bir haber ver...
Seksenler dizisi oyuncusu Ceyhun Fersoy'un kazada yaralandığı haberi gelmişti. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmediğinden hayranları ve yakınları merak içinde. Bir çok kişi Ceyhun Fersoy'un instagram hesabına 'öldün mü kaldın mı ne olur bir haber ver' diye mesajlar attı. Ceyhun Fersoy'un sosyal medya hesaplarında bir bilgilendirme yer almazken eşi Begüm Öner'in Instagram hesabında saatler önce yapılmış bir paylaşım dikkat çekti.
Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner'in son paylaşımı
Ceyhun Fersoy sosyal medya hesabında kazanın olduğu gün en son yukarda (solda) yer alan fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf turne için gittikleri Sivas'ta çekilmişti. Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner ise yukardaki karede sağ tarafta yer alan fotoğrafı paylaşmış. Bu paylaşım Ceyhun Fersoy'un kaza geçirdiği vakitten saatler önce yapılmış. Fotoğraf, partide Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy'u gösteriyor.