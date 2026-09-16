Çarpıp sürüklendi! Feci kazada ölenler var
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
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Hurşit Korkmaz yönetimindeki hafif ticari araç, Denizli-Aydın Otoyolu Yamalak mevkisinde S.Y. idaresindeki tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürüklendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Hurşit Korkmaz ile aynı araçtaki Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak kaza yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.