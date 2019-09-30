Cardi B Paris Moda Haftası'nda tanınmaz hale geldi kıyafeti olay oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Paris Moda Haftası'nda tanınmaz hale geldi.
Çoğu zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Paris Moda Haftası'nda giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti.
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26 Yaşındaki ünlü rap şarkıcısı Cardi B, İngiliz tasarımcı Richard Quinn imzalı yeşil, beyaz ve mavi renk kombininden oluşan bir kıyafet giyerek Eiffel Kulesi’nin önünde poz verdi.
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B'nin giydiği tuhaf kıyafette en ilginç detay ise ellerini, ayaklarını da örten kıyafetin hem saçını hem de yüzünü örtmesi oldu.
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Cardi B'yi görenler tanıyamasa da kıyafetinin ilginçliğinden dolayı ona bakmaktan kendilerini alamadı.
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