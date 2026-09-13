Cardata’nın Araç Değerleme Teknolojisi Garanti BBVA Mobil’de Kullanıcılarla Buluştu!

Otomotiv sektörüne sunduğu veri analizi, araç değerleme ve karar destek çözümleriyle sektörün referans şirketlerinden biri olan Cardata, teknolojisini farklı platformlar üzerinden kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Cardata’nın ikinci el araç değerleme teknolojisi Garanti BBVA Mobil içerisinde yer alan “Aracım” alanına entegre edildi. Garanti BBVA Mobil kullanıcıları, “Aracım” alanındaki “Tüm Araç İşlemleri” başlığı altında yer alan Cardata logolu “Araç Değerleme” özelliği üzerinden hem kayıtlı araçlarını hem de değerini öğrenmek istedikleri farklı araçları değerleyebiliyor. 2006 model yılı ve sonrasındaki araçları kapsayan hizmette; aracın model yılı, marka, model, versiyon, kilometre, donanım, kondisyon ve ekspertiz bilgileri gibi piyasa değerini etkileyen temel unsurlar dikkate alınıyor.

Araç alım-satım kararına güçlü veri desteği

Cardata’nın değerleme teknolojisi kullanıcılara yalnızca tek bir fiyat bilgisi sunmakla kalmıyor, araçla ilgili karar sürecini destekleyen kapsamlı bir piyasa görünümü sağlıyor. Kullanıcılar araçlarının önerilen güncel piyasa değerini, en düşük ve en yüksek fiyat aralığını, hızlı satış için önerilen fiyatı ve son 12 aylık piyasa değeri gelişimini Garanti BBVA Mobil üzerinden görüntüleyebiliyor. Sistem ayrıca aracın kilometre seviyesini piyasa ortalamalarıyla karşılaştırıyor; hasar, kondisyon ve ekspertiz bilgilerinin araç değerine etkisinin değerlendirilmesine yardımcı oluyor. Kullanıcılar daha önce gerçekleştirdikleri değerlemeleri yeniden görüntüleyebiliyor, araçlarını tekrar değerleyebiliyor ve değerledikleri aracı “Aracım” alanına ekleyebiliyor. Böylece ikinci el araç almayı veya satmayı düşünen kullanıcılar, farklı kaynaklarda araştırma yapmak yerine güncel piyasa koşullarına dayalı önemli verilere doğrudan Garanti BBVA Mobil içerisinden ulaşarak kararlarını daha fazla veriyle destekleyebiliyor.

Cardata’nın kurumsal teknoloji gücü bireysel kullanıcılarla buluşuyor

Türkiye ikinci el araç piyasasından elde edilen güncel verilerle beslenen Cardata’nın değerleme altyapısı; araçların teknik özellikleri, donanımı, kilometresi, hasar geçmişi ve kondisyonu gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak kullanıcılara karar desteği sağlıyor. Cardata’nın otomotiv veri ve değerleme altyapısı bugün bankalar, sigorta şirketleri, filo şirketleri, otomotiv markaları, distribütörler, yetkili satıcılar ve ikinci el araç operasyonları tarafından kullanılıyor. Garanti BBVA ile gerçekleştirilen teknoloji iş birliği ise Cardata’nın kurumsal dünyada yıllardır geliştirdiği bu bilgi birikiminin ve teknoloji gücünün doğrudan bireysel kullanıcılarla buluşması açısından stratejik önem taşıyor. Cardata’nın daha önce yenilediği kendi mobil platformunda da ikinci el araçların günlük piyasa değerleri, son 12 aylık fiyat gelişimleri ve araç kondisyonuna ilişkin kapsamlı analizler sunuluyordu; şirket bu yapıyı yalnızca bir fiyatlama aracı değil, araç ticaretine yönelik bir karar destek platformu olarak konumlandırıyor.

“Teknolojimizi doğrudan kullanıcıların günlük hayatına taşıyoruz”

Garanti BBVA ile gerçekleştirilen teknoloji iş birliğinin Cardata açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, şu değerlendirmede bulundu: “Cardata olarak uzun yıllardır otomotiv sektörünün önde gelen markalarına, bankalara, sigorta şirketlerine, filo şirketlerine ve ikinci el araç operasyonlarına veri ve teknoloji çözümleri sunuyoruz. Garanti BBVA ile hayata geçirdiğimiz bu çalışma, sahip olduğumuz otomotiv verisi ve araç değerleme teknolojisini doğrudan bireysel kullanıcıların günlük yaşamına taşıması açısından bizim için çok değerli. Bugün ikinci el araç alım veya satımında en kritik ihtiyaçlardan biri, güncel piyasa koşullarını doğru okuyabilmek ve güvenilir bir referans noktasına sahip olmak. Garanti BBVA Mobil kullanıcıları artık araçlarının veya satın almayı düşündükleri bir aracın piyasa değerine ilişkin kapsamlı verilere uygulamadan ayrılmadan ulaşabiliyor. Böylece kullanıcıların araçla ilgili kararlarını daha fazla veriyle desteklemelerine katkı sağlıyoruz.” Otomotiv ve finans sektörleri arasındaki teknoloji entegrasyonlarının önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, “Garanti BBVA gibi güçlü bir kurumla teknolojimizi kullanıcılarla buluşturmak Cardata’nın büyüme yolculuğunda önemli bir aşamayı temsil ediyor. Biz kendimizi yalnızca otomotiv verisi sağlayan bir şirket olarak değil, veriyi anlamlandıran ve bunu karar destek teknolojilerine dönüştüren bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de otomotiv sektöründeki bilgi birikimimizi farklı sektörlerin dijital ekosistemleriyle buluşturarak kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.