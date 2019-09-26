Çağla Şıkel'den olay frikik iç çamaşırı göründü ortalık yıkıldı
Çağla Şıkel, Cengiz Abazoğlu ADL Sonbahar Kış defilesinde podyumda fırtına gibi eserken frikik verdi ve ünlü modelin iç çamaşırı göründü. Çağla Şıkel'in frikik verdiği görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.
Ünlü giyim markası ADL'nin, modacı Cengiz Abazoğlu ile hazırladığı yeni sezon kreasyonu, Çırağan Saray'ında düzenlenen 'Düello' defilesiyle tanıtıldı.
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Çağla Şıkel, baş manken olarak podyuma çıktı. Çağla Şıkel’e 39 manken eşlik etti. 2 çocuk annesi olmasına rağmen 40 yaşındaki güzel model, her zamanki gibi podyumun en çok konuşulan ismi olmayı başardı.
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Frikik vermekten kurtulamadı: Çağla Şıkel, defilede giydiği elbisenin azizliğine uğrayarak frikik verdi. Ünlü manken iç çamaşırının görünmesine engel olamadı. Elinde kırbaç ve kovboy şapkasıyla podyuma giriş yapan Çağla Şıkel, bütün dikkatleri üzerine çekti.
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Gülşen sahne aldı: Şarkıcı Gülşen de defilede kısa bir konser verdi ve şarkılarıyla organizasyona renk kattı.
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