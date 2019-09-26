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Çağla Şıkel'den olay frikik iç çamaşırı göründü

Çağla Şıkel, Cengiz Abazoğlu ADL Sonbahar Kış defilesinde podyuma fırtına gibi eserken frikik verdi

Ünlü giyim markası ADL'nin, modacı Cengiz Abazoğlu ile hazırladığı yeni sezon kreasyonu, Çırağan Saray'ında düzenlenen 'Düello' defilesiyle tanıtıldı.

Çağla Şıkel, baş manken olarak podyuma çıktı. Çağla Şıkel’e 39 manken eşlik etti. 2 çocuk annesi olmasına rağmen 40 yaşındaki güzel model, her zamanki gibi podyumun en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Frikik vermekten kurtulamadı: Çağla Şıkel, defilede giydiği elbisenin azizliğine uğrayarak frikik verdi. Ünlü manken iç çamaşırının görünmesine engel olamadı. Elinde kırbaç ve kovboy şapkasıyla podyuma giriş yapan Çağla Şıkel, bütün dikkatleri üzerine çekti.

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