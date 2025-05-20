Büyük Resim: Büyük Sorumluluk

Bu Topraklarda Hesap Görmeye Çalışanlara Karşı Durmanın Vakti…

Bu topraklar bin yıldır bedel ödeyerek ayakta kaldı. Anadolu, tarihin her döneminde sadece coğrafi değil, aynı zamanda stratejik, jeopolitik ve manevi bir hedef oldu.

Bugün yaşadığımız mücadele, basit bir terör meselesi değil; doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yönelmiş çok katmanlı bir saldırıdır.

Birileri hâlâ meseleyi yalnızca dağdaki birkaç teröristle sınırlı görme gafletinde olabilir. Ancak artık saklanacak bir gerçek kalmamıştır. Karşımızdaki yapı, sadece silahlı bir örgüt değil; arkasında Amerika’sından İngiltere’sine, Rusya’sından İsrail’ine kadar birçok gücün olduğu bir taşeron yapılanmadır. Türkiye düşmanları, yıllardır ellerini doğrudan değil, bu kuklalar aracılığıyla ülkemizin yakasına uzatmaktadır.

“Silahlı PKK mı daha tehlikeli, yoksa silah bırakmış PKK mı?” sorusu bugün her zamankinden daha anlamlı hale gelmiştir.

Çünkü karşımızda yalnızca silah tutan değil;

Medya üzerinden,

Siyaset üzerinden,

Sivil toplum kılığıyla,

Akademi eliyle Türkiye’yi içten çökertmeye çalışan bir yapı da vardır. Terör sadece dağda değil; artık şehirde, kürsüde, ekranlarda da kendini göstermektedir.

Bazıları “silah bırakma”yı bir çözüm olarak sunabilir. Ancak Türk milleti bu tiyatroyu defalarca izlemiştir. Güya silahlar susmuş, barış havası esmiş, sonra ne olmuştu? Şehirler tünellerle örülmüş, Hendeklerle kazılmış, Sivil halkın canı hiçe sayılmıştır. Türk devleti, yaşadığı her ihanetten dersini almış, artık bu senaryolara karnı tok hale gelmiştir.

Bugün büyük resmi görme vaktidir. Bu resim, sadece bir terör örgütünün tasfiyesi değil; 21. yüzyılda Türkiye'nin bölgesel güç olmasının önünü kesmek isteyenlere karşı verilen bir varoluş mücadelesidir. Kimi zaman ekonomiyle, kimi zaman sosyal mühendislikle, kimi zaman da bu tür terör taşeronlarıyla üzerimize gelenlere karşı tek ses, tek yürek, tek millet olma zamanıdır.

Bu topraklarda bin yıldır süren kardeşliğimizi bozmak isteyen herkes şunu bilmelidir: Bu milletin sabrı vardır, ama onuruna kastedenin karşısında dağ gibi durur. Gerekirse 100 yıl daha mücadele eder, ama bir karış toprağını, bir damla haysiyetini çiğnetmez.

Büyük kazanım, büyük iradeyle olur. Bugün Türk devleti kararlı, ordusu güçlü, milleti uyanıktır. O yüzden terörün her biçimiyle, arkasındaki tüm güç odaklarıyla mücadele sonuna kadar sürecektir.

Tarihin doğru tarafında, vatan safında dimdik duranlara selam olsun!