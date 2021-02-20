Bursa'da kısıtlama günü şoke eden görüntü bir anda soyunup polis noktasına koymaya başladı

İzmir'de de aynı eylemi yapmış

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadının daha önce de İzmir'de aynı eylemi gerçekleştirmekten kaydı bulunduğu öğrenildi. Kendini ifade etmekte zorluk çeken kadın için Alie Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım istendiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.