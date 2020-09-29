Bursa'da eşini sokakta vurup ağır yaraladı silah tutukluk yapınca kaçtı o anlar kamerada

İrfan G., belinden çıkardığı tabancayla Tülin G.’ye 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Tülin G., kanlar içinde yere yığıldı. İrfan G., eşine ateş etmeye devam etmek için tabancasını yere doğrulttu. Bu sırada silah tutukluk yaparken, sokakta bulunan 2 genç de İrfan G.'ye müdahale etmek için harekete geçti.

Dehşet anları kamerada