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Bursa'da çakmak gazı bomba gibi patladı! 3 kişi yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi!

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Bursa'da çakmak gazı bomba gibi patladı! 3 kişi yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi!

BURSA'da bir otomobilin içinde çakmak gazı çeken 3 arkadaş sıkışan gazın patlamasıyla yaralandı. 18 yaşındaki gençler şans eseri hafif yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da çakmak gazı bomba gibi patladı! 3 kişi yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi!

Olay, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Şükraniye Mahallesinde bulunan açık otoparkta meydana geldi. 

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Bursa'da çakmak gazı bomba gibi patladı! 3 kişi yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi!

Edinilen bilgiye göre, Emirhan U. (18) ailesine ait park halindeki otomobilde Eren Ç. (18), ve Enes K. (18) ile bir araya geldi. 3 arkadaş yanlarında getirdikleri çakmak gazını araç içerisinde çekmeye başladı.

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Bursa'da çakmak gazı bomba gibi patladı! 3 kişi yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi!

Bir süre sonra bulundukları otomobilin içerisinde biriken gazın açığa çıkmasıyla patlama meydana geldi.

PATLAMA SONUCU OTOMOBİL BU HALE GELDİ - VİDEO İZLE

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Bursa'da çakmak gazı bomba gibi patladı! 3 kişi yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi!

3 genç kendilerini otomobilin dışına atarak kurtarırken, patlamayı duyan çevredekiler korku içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi

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