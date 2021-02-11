Burcu Kıratlı'yı Sinan Akçıl yeniden istedi boşanıp barışan çift yeniden evleniyor
Sinan Akçıl, boşanıp barıştığı sevgilisi Burcu Kıratlı ile yeniden evlilik için ilk adımı attı. Akçıl, isteme törenini Instagram'dan yayımladı.
Amsterdam'da 2018 yılında evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evlilikleri yalnızca 8 ay sürmüştü. Evlendikten bir süre sonra kıskançlığın ilişkiyi sardığı ikilinin evliliklerini daha fazla sürdüremeyeceği ortaya çıktı. Sinan Akçıl vu Burcu Kıratlı, anlaşmalı olarak boşandı.
Ünlü ikiliden Sinan Akçıl, boşanmanın ardından başka isimlerle anılsa da hiçbir zaman ilişki iddialarını doğrulamadı. Kısa bir süre sonra ise Burcu Kıratlı'nın gönlünü almayı başardı. 2020 yılında çift yeniden barıştı.
Yeniden evlilik kararı alan ünlü çift, aile arasında düzenlenen törenle dün akşam nişanlandı. Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı ikinci defa ailesinden istedi.
Burcu Kıratlı'nın kahve ikram ederken çektiği görüntülerini Akçıl, sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. Yakışıklı şarkıcı, paylaşımının altına ise şu notu düştü: