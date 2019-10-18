Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman tanıtım videosuyla bile rekor kırdı
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde, Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisi yalnızca tanıtım videosuyla dahi rekor kırdı.
TRT 1 ekranlarında yayınlandığı döneme damga vuran dizi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi yanılca tanıtım videosuyla dahi daha başlamadan rekor kırdı. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizi Kuruluş Osman'ın tanıtım videosu 5 farklı dile çevrildi.
Tanıtım videosuyla rekor kırmayı başaran yapım Türkiye'den önce Cannes'ta boy gösterdi. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizi, Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube'da beş günde 20 milyonun üzerinde izlendi.
5 farklı dile çevrilen tanıtım videosu İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça ve Urduca başta olmak üzere birçok dile çevrilerek internet üzerinden kısa sürede yayıldı.
İzleyicisi ile buluşmaya gün sayan Kuruluş Osman dizisi, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli televizyon ve içerik fuarı olan MIPCOM'a katılan 'Kuruluş Osman' fuarın en çok konuşulan projelerinden biri oldu.