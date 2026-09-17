Bunu ödemeyen trafikten men edilecek! Yeni fiyat...

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından paylaşılan veriler, zorunlu trafik sigortasında araç sahiplerinin karşılaşacağı yeni prim tutarlarını ortaya koydu. Yeni tarifeyle birlikte primlerde yaklaşık yüzde 2'lik artış yaşanırken, sürücünün hasar geçmişi ve dahil olduğu risk basamağı fiyatların belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor.

YENİ FİYATI 19.405 TL OLDU: HERKESİ KAPSIYOR! ÖDEMEYENİ CEZA BEKLİYOR

İstanbul'da dördüncü risk basamağında bulunan bir otomobil için zorunlu trafik sigortası primi 19 bin 405 lira olarak hesaplandı.

RİSK BASAMAĞI YÜKSELDİKÇE PRİM FARKI AÇILIYOR

Yeni tarifedeki rakamlar, hasarlı ve hasarsız sürücüler arasındaki farkın boyutunu da gözler önüne serdi. İstanbul'da en yüksek risk grubunu ifade eden sıfırıncı basamaktaki içten yanmalı otomobiller için yıllık prim 58 bin 214 liraya çıktı.

Buna karşılık hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8'inci basamakta bulunan sürücüler için belirlenen prim 9 bin 702 lira oldu. Böylece iki uç basamak arasında ödenecek sigorta bedeli yaklaşık 6 kat farklılaştı.

Başkent Ankara'da sıfırıncı basamak için prim 56 bin 566 lira olarak belirlenirken, 8'inci basamaktaki sürücüler 9 bin 428 lira ödeyecek. İzmir'de ise aynı basamaklarda primler sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira seviyesinde bulunuyor.

SİGORTASIZ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI VAR

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan araç kullanmak, yalnızca maddi risk oluşturmakla kalmıyor, çeşitli idari yaptırımları da beraberinde getiriyor. 2026 yılı itibarıyla sigortasız araçla trafiğe çıkan sürücülere 1.246 lira para cezası uygulanırken, sigorta eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten men edilebiliyor.

Sigortasız bir aracın kazaya karışması halinde ise mali yük daha da artabiliyor. Zorunlu poliçenin bulunmaması nedeniyle uygulanabilecek idari cezanın yanı sıra, kazada karşı tarafa verilen maddi zararların da araç sahibi açısından doğrudan bir maliyet oluşturması söz konusu olabiliyor.