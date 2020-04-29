Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz son yolculuğuna uğurlandı başından ayrılmadı

Bülent Ersoy, önceki gün iki acıyı bir arada yaşayarak hem annesini hem de yakın dostu Nur Yerlitaşı kaybetti. Diva'nın annesi Necla Poyraz, Kadıköy Suadiye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bugün Poyraz için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.