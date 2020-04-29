Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz son yolculuğuna uğurlandı başından ayrılmadı
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, 86 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Diva'nın annesi bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bülent Ersoy, uzun bir süre tabutun başından ayrılamadı.
Bülent Ersoy, önceki gün iki acıyı bir arada yaşayarak hem annesini hem de yakın dostu Nur Yerlitaşı kaybetti. Diva'nın annesi Necla Poyraz, Kadıköy Suadiye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bugün Poyraz için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
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Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz'ın cenaze töreni için İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.
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Necla Poyraz’ın cenazesi ilk olarak Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Orada işlemlerin tamamlanmasının ardından da Zincirlikuyu Camii’ne getirildi.
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Cenaze'nin camiye gelmesinin üzerinden bir süre geçtikten sonra Bülent Ersoy da camiye geldi.
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