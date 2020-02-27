Britney Spears dans ederken ayağını kırdı o anlar kameralara işte böyle yansıdı

Spears, videonun açıklamasına ise şunları yazdı:

''Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü''