Britney Spears dans ederken ayağını kırdı o anlar kameralara işte böyle yansıdı
Yaşadığı psikolojik sorunlarla gündeme gelen Britney Spears, evinde dans ettiği ayağını kırdı. Dans ederken kendisini videoya çeken Spears'ın ayağının kırıldığı anda kameralara yansıdı.
Kariyerinin bittiği iddia edilen ve psikolojik sorunlar yaşadığı söylenen Britney Spears, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı video ile gündeme geldi.
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Talihsiz bir olay yaşayan Spears, dans ettiği anlarda ayağını kırdı. 38 yaşındaki Spears’ın kayıt altına aldığı antrenmanı hüsranla bitiyor.
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Siyah şortu ve sarı spor büstiyeriyle dikkat çeken Spears’ın attığı yanlış adımdan sonra çıkan ses ise oldukça net duyuluyor.
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Spears, videonun açıklamasına ise şunları yazdı:
''Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü''
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