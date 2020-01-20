Brad Pitt Jennifer Aniston sarmaş dolaş yakalandı Angelina Jolie ile aldatmıştı
Jennifer Aniston ve Brad Pitt, 15 yılın ardından ilk kez bir arada sarmaş dolaş yakalandı. Angelina Jolie uğruna evlilikleri son bulmuştu.
2000 yılında aşklarıyla herkesi imrendiren Jennifer Aniston ve Brad Pitt çifti, 2005 yılında Pitt'in adı Angelina Jolie ile aşk iddialarına karışınca bitmişti. Aradan geçen 15 yılın ardından ikili, ilk kez bir araya SAG Ödülleri'nde geldi.
Dün akşam gerçekleşen ödül töreninde Brad Pitt, film kategorisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alırken Jennifer Aniston da dizi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Bu sayede ikili ilk kez aynı karede yer aldı.
Jennifer Aniston'ın ödül aldığı anları, Brad Pitt sahne arkasında hayran hayran izlemenin ardından ikili, kameralara aldırış etmeden birbirlerine sarıldı.
İşte Brad Pitt'in Jennifer Aniston'ı hayranlıkla izlediği o anlar
Kısa süre sahne arkasında sohbet edip gülüşen eski eşler sonrasında birbirine sarılarak ayrıldı. Çiftin el ele bu karesi ise hüzünlendirdi.