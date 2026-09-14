Borsada yeni hafta hareketli başladı! 14 Eylül 2026 BİST 100 kapanış rakamları açıklandı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, 14 Eylül 2026 Pazartesi gününe alıcılı bir seyirle başlayarak haftanın ilk işlem gününü tamamladı. Küresel piyasalardan gelen veriler ve yurt içi ekonomi yönetiminin adımları eşliğinde şekillenen piyasalarda gözler borsa kapanış puanına, dolar/TL kuruna ve gram altın fiyatlarına çevrildi. Gün boyunca dalgalı bir grafik çizen BİST 100 endeksi ile birlikte serbest piyasadaki döviz ve değerli metal fiyatları yatırımcıların ana gündem maddesi oldu. Peki, BİST 100 haftaya nasıl başladı, borsa kaç puandan kapandı? 14 Eylül 2026 itibarıyla dolar ve gram altın kaç TL oldu? İşte piyasalarda haftanın ilk gününe dair tüm detaylar…

BİST 100 HAFTAYA NASIL BAŞLADI, BORSA KAPANIŞ RAKAMI KAÇ OLDU?

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,84 artışla 10.450,20 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 10.380, en yüksek ise 10.495 puan seviyelerini gören endekste toplam işlem hacmi üst seviyelerde gerçekleşti. Bankacılık ve sanayi hisselerindeki primler borsa kapanışını olumlu etkiledi.

DOLAR VE EURO KAÇ TL? DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM

14 Eylül 2026 kapanış saatleri itibarıyla serbest piyasada döviz kurları şu seviyelerden işlem görüyor:

Dolar/TL: Güne yatay seyirle başlayan dolar kuru kapanış saatlerinde 34,12 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Euro/TL: Küresel piyasalardaki parite hareketliliğiyle birlikte euro 37,85 TL seviyelerinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın ve döviz kurundaki gelişmelere paralel olarak altın fiyatları haftaya hareketli başladı: